Профессор Карганова рассказала, что нужно делать при укусе клеща

Профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией Центра имени Чумакова Галина Карганова рассказала, что нужно делать при обнаружении присосавшегося клеща.

«Что делать, если клещ присосался? Нужно как можно быстрее его удалить. Потому что для того, чтобы человек заболел бактериальной инфекцией, нужно не менее 12 часов, чтобы клещ пил кровь. Но есть такие клещи, в которых бактерии уже готовы к заражению. В большинстве случаев быстро сняли - не заболеете. Но стопроцентной гарантии в этом нет», - сказала она в разговоре со «Звездой».

Эксперт отметила, что вирус клещевого энцефалита, в свою очередь, проникает в организм сразу же - инфекция попадает в организм, как только клещ присосался к коже.

«Но чем дольше он питается, тем больше доза вируса. А это очень важно, потому что при маленькой дозе заражения не будет, человек не заболеет», - уточнила доктор биологических наук.

Специалист также подчеркнула, что главная задача человека заключается в том, чтобы как можно быстрее удалить клеща. При этом не стоит бояться этого делать.

«Если вы удалите клеща и останется его головка в коже, это будет заноза. И вы с ней справитесь. Но вероятность заболевания резко снизится. Ранку - место, где присасывался клещ, - надо обработать любым дезинфицирующим раствором. После этого надо следить за температурой и местом присасывания», - объяснила собеседница телеканала.

По ее словам, если появится струпик, сыпь или красное пятно, которое будет увеличиваться, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы пропить нужный курс антибиотиков. Но самое главное - защитить себя заранее: провакцинироваться от клещевого энцефалита и правильно одеваться, резюмировала Карганова.