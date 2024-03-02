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Авербух назвал несправедливым запрет российским фигуристам на участие в международных соревнованиях

Призер Олимпийских игр выразил уверенность в том, что эта несправедливость рано или поздно уйдет.
Глеб Владовский 2024-03-02 21:32:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух, отвечая на вопросы журналистов на Всемирном фестивале молодежи, назвал несправедливым запрет для российских спортсменов участвовать на международных соревнованиях.

«Нас всегда учили, что главный твой соперник - это ты сам. Я считаю, что нас абсолютно несправедливо отстранили - наших спортсменов. Даже двух мнений быть не может. Главная мотивация - это то, что любая несправедливость всегда рано или поздно уходит», - выразил уверенность спортсмен.

Авербух добавил, что российские спортсмены должны быть готовы и быть во всеоружии, поскольку «никто конкуренции с их стороны не рад».

«Но мы все равно победим!» - заключил фигурист.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять рекомендации по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованные 8 декабря 2023 года.

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