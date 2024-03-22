В Кремле дали разъяснения по правовому статусу спецоперации

Для России спецоперация превратилась в войну после того, как западные страны стали участниками конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», - сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что, говоря об оккупированных территориях России, он имел в виду новые субъекты нашей страны - Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, в разговоре с aif.ru он заявил, что в настоящее время территории новых российских регионов являются де-факто оккупированными киевским режимом, и отметил, что перед Россией стоит задача по освобождению этих субъектов и обеспечению безопасности живущих там людей.

«Там еще надо выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага, с тем чтобы обезопасить наших граждан, чем наши герои-военные и занимаются», - добавил Песков.

Говоря о Белгородской и Курской областях, пресс-секретарь главы Российского государства подчеркнул, что все попытки вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп были купированы еще на этапе приближения к госгранице РФ.