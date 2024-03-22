Песков назвал территории новых регионов РФ де-факто оккупированными Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главной задачей России является обеспечение безопасности людей, которые живут в новых регионах страны, и освобождение территории этих субъектов, которые являются де-факто оккупированными Киевом.

«У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», - сказал он в разговоре с aif.ru.

Представитель Кремля также отметил, что Россия не может допустить существование на своих границах государства, власти которого задокументировали намерение применять любые методы, чтобы отобрать у нее полуостров Крым.

Кроме того, Песков заявил, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны. По его словам, конфликт начинался как спецоперация, однако этот статус изменился после того, как коллективный Запад стал участником коллизии на стороне Украины.