МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве задержали семерых сторонников РДК*

Они обсуждали проведение насильственных акций в отношении военных, правоохранителей и иностранцев.
Сергей Лебедев 2024-03-22 12:25:01
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Москве предотвратили попытку создания преступной группы из сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Семерых жителей города задержали сотрудники Федеральной службы безопасности при силовой поддержке бойцов столичного СОБР. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники контактировали с РДК*. Они также обсуждали проведение насильственных акций в отношении военных, правоохранителей и иностранцев. При обыске у задержанных нашли флаги с нацистской символикой, мачете, восемь ножей, тактический топор, перцовые баллончики и аэрозольный пистолет, пишет RT.

Кроме того, оперативники обнаружили средства связи, в которых была переписка с главарями РДК*. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего устроить террористический акт в отношении военных в городе Валуйки Белгородской области. Злоумышленник оказался сторонником РДК*.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Москва #Теракт #ФСБ #белгородская область #Задержание #собр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 