В Москве задержали семерых сторонников РДК*

В Москве предотвратили попытку создания преступной группы из сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Семерых жителей города задержали сотрудники Федеральной службы безопасности при силовой поддержке бойцов столичного СОБР. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники контактировали с РДК*. Они также обсуждали проведение насильственных акций в отношении военных, правоохранителей и иностранцев. При обыске у задержанных нашли флаги с нацистской символикой, мачете, восемь ножей, тактический топор, перцовые баллончики и аэрозольный пистолет, пишет RT.

Кроме того, оперативники обнаружили средства связи, в которых была переписка с главарями РДК*. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего устроить террористический акт в отношении военных в городе Валуйки Белгородской области. Злоумышленник оказался сторонником РДК*.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.