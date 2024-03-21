МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержанный ФСБ сторонник РДК* планировал совершить теракт в Валуйках

Россиянин намеревался дистанционно взорвать устройство в районе дислокации военнослужащих ВС РФ на территории Белгородской области.
Максим Крюков 2024-03-21 12:19:01
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали россиянина, который, являясь сторонником украинской националистической идеологии, по заданию представителей «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная в РФ террористическая организация) планировал устроить террористический акт в отношении российских военных в городе Валуйки Белгородской области.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, у российского гражданина обнаружили и изъяли взрывное устройство, которое он собирался привести в действие дистанционно в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил России.

«Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в "Русский добровольческий корпус"*, под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки», - рассказал задержанный на допросе.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ («Приготовление к террористическому акту», «Покушение на участие в деятельности террористической организации», «Приготовление к диверсии», «Незаконное хранение взрывчатых устройств»).

Ранее в Санкт-Петербурге задержали боевиков РДК*, планировавших отравить гуманитарную помощь для бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Четверо жителей Северной столицы были членами запрещенной организации, они проводили разведку по заданию украинской военной разведки.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #ФСБ #белгородская область #Задержание #россиянин #валуйки #РДК
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 