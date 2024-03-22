Старовойт сообщил об одном пострадавшем при ударе ВСУ по Теткино

Житель поселка Теткино получил ранение в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района ночью был обстрелян со стороны Украины. Осколочное ранение получил местный житель», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате удара повреждения получили четыре магазина, пять частных домовладений и три квартиры в многоквартирном доме. Глава региона подчеркнул, что местные власти обязательно помогут в восстановлении поврежденного имущества.

В среду, 20 марта, Старовойт сообщил, что в центре и других районах Курска упали обломки украинской ракеты С-200, которую перехватили российские средства ПВО. По его словам, при падении частей ракеты никто не пострадал, поврежденными оказались нескольких крыш зданий.