Старовойт сообщил об упавших в центре Курска обломках украинской ракеты С-200

В центре Курска упали обломки украинской ракеты С-200, сбитой российскими средствами противовоздушной обороны этой ночью. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города», - передает RT.

Глава региона уточнил, что при падении частей ракеты никто не пострадал. Поврежденными оказались нескольких крыш.

Старовойт также предупредил жителей, что приближаться к обломкам ракет и беспилотных летательных аппаратов нельзя. Об их обнаружении необходимо сообщить по телефону 112.