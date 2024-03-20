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Старовойт сообщил об упавших в центре Курска обломках украинской ракеты С-200

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, при падении обломков ракеты никто не пострадал.
Максим Крюков 2024-03-20 09:45:01
© Фото: РИА Новости

В центре Курска упали обломки украинской ракеты С-200, сбитой российскими средствами противовоздушной обороны этой ночью. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города», - передает RT.

Глава региона уточнил, что при падении частей ракеты никто не пострадал. Поврежденными оказались нескольких крыш.

Старовойт также предупредил жителей, что приближаться к обломкам ракет и беспилотных летательных аппаратов нельзя. Об их обнаружении необходимо сообщить по телефону 112.

#Курск #С-200 #Обломки ракеты #роман старовойт
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