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WP: санкции не помешали Западу нарастить импорт российского титана

По оценкам опрошенных WP аналитиков, речь о ежегодных закупках российского титана на сумму $300 млн.
Ян Брацкий 2024-03-22 00:04:01
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com

Крупные западные компании с февраля 2022 года закупили у России титана на сотни миллионов долларов, несмотря на наложенные санкции, пишет газета The Washington Post. Согласно данным, которыми располагает издание, Россия продавала титана на $300 млн ежегодно.

Большая часть поставок приходится на страны-союзники Киева, включая США и Великобританию. Эти закупки говорят о сохранившейся зависимости Запада от России в части определенных товаров и неготовности рвать с Москвой торговые отношения окончательно, полагает газета. По мнению опрошенных изданием аналитиков, Россия могла перекрыть поставки титана, имеющего критическое значение для обороны и гражданской авиации США, чем поставила бы Вашингтон в затруднительное положение.

Рассуждая о санкционной политике Запада, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что антироссийские ограничения будут вводиться до тех пор, пока Москва не отдаст свои ресурсы и не станет «хорошей». По словам дипломата, Россия ищет ответ на недружественные шаги Запада, чтобы защитить и оградить себя.

#Россия #Запад #санкции #Титан #Импорт
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