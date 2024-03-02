МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал США униженными и ослабленными на мировой арене

Экс-президент США призвал избирателей из штата Айдахо «послать миру четкий сигнал, что эта страна принадлежит им».
Глеб Владовский 2024-03-02 20:40:01
© Фото: IMAGO Niyi Fote Globallookpress

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон унижен на мировой арене и продолжает слабеть из-за политики Джо Байдена, пишет ТАСС.

«На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене», - заявил Трамп в своем видеообращении к жителям штата Айдахо, где 2 марта проходила встреча активистов Республиканской партии.

Бывший глава республики также призвал избирателей штата «послать миру четкий сигнал» о том, что это их страна и страна Трампа.

«С помощью ваших голосов мы скажем продажному Джо Байдену: «Джо, ты уволен. Ты ужасный президент, и ты уволен», - заключил Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что прошел тест на умственные способности и призвал Байдена поступить также.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 