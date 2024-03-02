Трамп назвал США униженными и ослабленными на мировой арене

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон унижен на мировой арене и продолжает слабеть из-за политики Джо Байдена, пишет ТАСС.

«На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене», - заявил Трамп в своем видеообращении к жителям штата Айдахо, где 2 марта проходила встреча активистов Республиканской партии.

Бывший глава республики также призвал избирателей штата «послать миру четкий сигнал» о том, что это их страна и страна Трампа.

«С помощью ваших голосов мы скажем продажному Джо Байдену: «Джо, ты уволен. Ты ужасный президент, и ты уволен», - заключил Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что прошел тест на умственные способности и призвал Байдена поступить также.