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Трамп дважды прошел тестирование своих умственных способностей

Экс-президент США порекомендовал Байдену поступить также.
Глеб Владовский 2024-02-29 21:03:01
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сдал два раза тест на умственные способности и порекомендовал своему преемнику-демократу Джо Байдену поступить точно также.

«Возможно, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает столь плохие решения», - цитирует Трампа РИА Новости.

Он также добавил, что все, кто претендует на пост главы США, должны пройти этот тест.

Ранее сообщалось, что нынешний американский лидер не проходил тестирование в связи с диагностированной у него болезнью - апноэ. При этом врачи подчеркнули, что Байден способен выполнять свои обязанности.

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