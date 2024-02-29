Трамп дважды прошел тестирование своих умственных способностей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сдал два раза тест на умственные способности и порекомендовал своему преемнику-демократу Джо Байдену поступить точно также.

«Возможно, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает столь плохие решения», - цитирует Трампа РИА Новости.

Он также добавил, что все, кто претендует на пост главы США, должны пройти этот тест.

Ранее сообщалось, что нынешний американский лидер не проходил тестирование в связи с диагностированной у него болезнью - апноэ. При этом врачи подчеркнули, что Байден способен выполнять свои обязанности.