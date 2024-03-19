Эксперт Пащенко рассказал, как люди сливают свои документы мошенникам

Мошенники могут разными способами оформить на человека кредит, если у них есть данные об этом человеке. И чаще всего это сведения люди отдают сами, рассказал «Звезде» руководитель проекта «КиберМосква» Роман Пащенко.

«Многие люди, когда обращаются в полицию, либо когда происходит разбор какого-то дела, говорят, что его данные слили. Но на самом деле люди очень часто отдают свои данные самостоятельно», - говорит эксперт.

В топе площадок, где можно подарить свои документы мошенникам, находятся так называемые подборщики автокредитов.

«Либо просто кредитование, когда вы можете зайти на какой-то ресурс, вам говорят: впишите ваши паспортные данные, заполните анкеты, и вам скажут, в каком банке вы сможете взять кредит. Якобы система проанализирует все предложения всех-всех банков», - говорит Пащенко.

В России есть зарегистрированные ЦБ финансовые платформы, которые работают с банками и помогают подобрать условия по кредитам, но есть и похожие сайты, которыми пользуются злоумышленники.

«Есть также боты в мессенджере, куда люди тоже загружают свои фотографии, данные паспортов, документы, и якобы бот подбирает выгодные кредиты. Так тоже происходит утечка данных», - говорит эксперт.

Еще одна ситуация, в которой люди добровольно отдают свои данные, это когда они пытаются на разных посторонних сайтах узнать, полагаются ли им какие-то выплаты, бонусы, должна ли им налоговая вернуть вычет. Такими неофициальными площадками тоже пользуются мошенники.