Эксперт Сильницкий: при неправильном хранении электросамокат может загореться

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При неправильном хранении электросамокат представляет серьезную угрозу. Главная опасность кроется в аккумуляторе, который может внезапно загореться. Об этом в интервью радио Sputnik заявил эксперт Илья Сильницкий.

Чтобы уменьшить риски, аккумулятор рекомендуется хранить отдельно от самоката в сухом и прохладном месте подальше от огня и источников тепла. Также его нужно подзаряжать при необходимости.

По словам эксперта, в электросамокатах обычно используются литий-ионные аккумуляторы, которые подвержены возгораниям из-за короткого замыкания, излишнего заряда и распада электролита.

«Возможно и при механическом повреждении аккумулятора, попадании внутрь влаги или воздуха», - подчеркнул Илья Сильницкий.

Ранее организатор движения городских самокатов Александр Нилов рассказывал «Звезде», что неквалифицированный ремонт, неправильная эксплуатация или некачественные устройства являются основными причинами, по которым может произойти возгорание электрических самокатов.