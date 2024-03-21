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В Киеве прогремели три серии взрывов за 20 минут

Воздушную тревогу в украинской столице объявили в 4.21 (по московскому времени).
Максим Крюков 2024-03-21 07:11:01
© Фото: Ximena Borrazas, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киеве в течение 20 минут раздались три серии мощных взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Ранее украинские средства массовой информации сообщили о двух сильных взрывах в столице страны. Кроме того, этой ночью взрывы прогремели в Харькове и Житомирской области.

Согласно данным онлайн-ресурсов по оповещению населения, воздушную тревогу в Киеве объявили в 4.21 (по мск). К этой минуте сирены звучат во всех регионах Украины.

Накануне днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошли взрывы. На место, где возник пожар, выехали сотрудники экстренных служб.

 

 

 

#в стране и мире #Украина #Киев #взрывы #воздушная тревога
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