В Киеве прогремели три серии взрывов за 20 минут

В Киеве в течение 20 минут раздались три серии мощных взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Ранее украинские средства массовой информации сообщили о двух сильных взрывах в столице страны. Кроме того, этой ночью взрывы прогремели в Харькове и Житомирской области.

Согласно данным онлайн-ресурсов по оповещению населения, воздушную тревогу в Киеве объявили в 4.21 (по мск). К этой минуте сирены звучат во всех регионах Украины.

Накануне днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошли взрывы. На место, где возник пожар, выехали сотрудники экстренных служб.