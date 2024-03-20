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Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

Кроме того, в регионе с 13.14 по московскому времени объявлена воздушная тревога.
Ирина Егорова 2024-03-20 14:56:01
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press

Взрыв прогремел на территории города Харьков. О взрыве сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышен взрыв», - сообщил он в своем Telegram-канале. 

Глава города добавил, что на данный момент разгорелся пожар, на месте работают соответствующие службы. Уточняется степень разрушений. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в регионе с 13.14 по московскому времени звучат сигналы воздушной тревоги. Также система оповещения населения работает в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

#взрыв #Харьков #воздушная тревога #игорь терехов
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