Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

Взрыв прогремел на территории города Харьков. О взрыве сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышен взрыв», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что на данный момент разгорелся пожар, на месте работают соответствующие службы. Уточняется степень разрушений. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в регионе с 13.14 по московскому времени звучат сигналы воздушной тревоги. Также система оповещения населения работает в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.