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Украинцев предупредили об угрозе дефицита бананов и рыбы из-за блокады Польшей

В украинском министерстве аграрной политики и продовольствия оценили риски в связи с продолжающейся акции протеста польских фермеров с блокировкой границы.
Ирина Елагина 2024-03-02 17:21:01
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правительство Украины предупредило население страны об угрозе дефицита и роста цен на ряд продуктов, которые не возможно экспортировать из-за акции протеста польских фермеров, заблокировавших приграничные КПП.


«Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен», - цитирует РИА Новости заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.


Он подчеркнул, что блокировка границы со стороны Польши не угрожает внутренней продовольственной безопасности, так как «базовая продуктовая корзина производится отечественными фермерами», но даже упаковку для товаров и консерваторы нужно экспортировать.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил о переговорах с Киевом о «временном закрытии границы и полном прекращении товарооборота» ,чтобы не допустить дальнейшего ухудшения положения польских фермеров, пострадавших из-за ввода в страну дешевых продуктов из Украины.

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