Украинцев предупредили об угрозе дефицита бананов и рыбы из-за блокады Польшей

Правительство Украины предупредило население страны об угрозе дефицита и роста цен на ряд продуктов, которые не возможно экспортировать из-за акции протеста польских фермеров, заблокировавших приграничные КПП.



«Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен», - цитирует РИА Новости заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.



Он подчеркнул, что блокировка границы со стороны Польши не угрожает внутренней продовольственной безопасности, так как «базовая продуктовая корзина производится отечественными фермерами», но даже упаковку для товаров и консерваторы нужно экспортировать.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил о переговорах с Киевом о «временном закрытии границы и полном прекращении товарооборота» ,чтобы не допустить дальнейшего ухудшения положения польских фермеров, пострадавших из-за ввода в страну дешевых продуктов из Украины.