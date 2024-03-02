Российские военнослужащие показали захваченную в боях за Авдеевку трофейную технику

Военнослужащие ВС РФ продемонстрировали образцы зарубежной бронетехники, которые им удалось захватить в Авдеевке и ее окрестностях.

«Здесь помещается 13 человек: водитель, командир боевой машины и еще 11 военнослужащих... Все надписи на английском языке, за исключением штатного места для оружия», - рассказал про обустройство турецкого трофейного бронетранспортера корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

В число трофеев, захваченных под Авдеевкой входят американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger, а также турецкий БТР Kirpi.

Ранее сообщалось, что морпехи-тихоокеанцы из 155-й бригады обнаружили на позициях ВСУ образцы западного стрелкового оружия в зоне СВО.