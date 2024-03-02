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Российские военнослужащие показали захваченную в боях за Авдеевку трофейную технику

Квартет из захваченной техники ВСУ представлен в виде зарубежных образцов, переданных в рамках военной помощи.
Андрей Лазарев Глеб Владовский 2024-03-02 16:07:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие ВС РФ продемонстрировали образцы зарубежной бронетехники, которые им удалось захватить в Авдеевке и ее окрестностях.

«Здесь помещается 13 человек: водитель, командир боевой машины и еще 11 военнослужащих... Все надписи на английском языке, за исключением штатного места для оружия», - рассказал про обустройство турецкого трофейного бронетранспортера корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

В число трофеев, захваченных под Авдеевкой входят американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger, а также турецкий БТР Kirpi.

Ранее сообщалось, что морпехи-тихоокеанцы из 155-й бригады обнаружили на позициях ВСУ образцы западного стрелкового оружия в зоне СВО.

#бронетехника #трофеи #наш эксклюзив #СВО #западное вооружение
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