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«Смерч» разбил артиллерию ВСУ после разведки «Зоопарка» при защите госграницы РФ

Выполнив одиночную и залповую стрельбу, расчет РСЗО «Смерч» уничтожил выявленную расчетом РЛС «Зоопарк» артиллерию украинских боевиков.
2024-03-21 06:29:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки войск «Запад» в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийский расчет украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области.

Реактивщики нанесли удар по неприятелю после того, как получили целеуказания от расчета радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы) «Зоопарк». В ходе ведения разведки позиций огневых средств украинских боевиков расчет РЛС выявил применение противником реактивных систем залпового огня, а также артиллерийских орудий иностранного производства, после чего провел вычисление траекторий вражеских снарядов для установления координат местонахождения целей.

«Радиолокационный комплекс - это комплекс контрбатарейной борьбы, который засекает минометы, орудия, РСЗО противника. Интерполирует траекторию снаряда, мы обрабатываем эти координаты, когда снаряд еще находится в воздухе, и передаем их на пункт управления огнем», - рассказал начальник РЛС «Зоопарк» с позывным «Сарма».

Боевой расчет РСЗО «Смерч» с получением данных незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. Выполнив одиночную и залповую стрельбу, военнослужащие расчета уничтожили выявленную артиллерию ВСУ. Корректировку и контроль поражения целей обеспечили расчеты беспилотников.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков село Козинка Белгородской области. Кроме того, российские военные продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию. По данным МО РФ, на данном направлении противник потерял до 650 человек за сутки. Помимо живой силы, ВСУ лишились двух бронемашин и двух боевых машин чешской РСЗО Vampire.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Минобороны России #РСЗО «Смерч» #защита границ #боевая работа #РЛС «Зоопарк»
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