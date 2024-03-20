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ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку в Белгородской области

В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, уточнили в МО РФ.
2024-03-20 15:25:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков белгородское село Козинка, сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию. Потери противника на Белгородском направлении составили до 650 человек за сутки. Помимо живой силы, враг лишился двух бронемашин и двух боевых машин чешской РСЗО Vampire.

Между тем наши силы ПВО за сутки сбили 145 беспилотников ВСУ, 22 снаряда, выпущенных противником с помощью американской РСЗО HIMARS и чешской РСЗО Vampire. Также наши военные сбили тактическую ракету «Точка-У», ракету ЗРК С-200, переделанную для нанесения ударов по наземным целям, и ракету американского ЗРК Patriot.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #в стране и мире #МО РФ #СВО #козинка
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