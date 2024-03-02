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Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа.
Глеб Владовский 2024-03-02 16:45:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить теракт с применением БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 16:00 МСК пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Сообщается, что украинский летательный аппарат сбит дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.

Белгородская область регулярно подвергается атакам по стороны ВСУ с применением БПЛА. Так, 1 марта, силам ПВО удалось предотвратить очередную попытку теракта, сбив три беспилотника самолетного типа.

#Россия #Минобороны РФ #беспилотник #бпла #Белгородская облсть #СВО
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