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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на территории Российской Федерации.
2024-03-01 15:02:01
© Фото: Константин Морозов, РИА Новости

Три украинских беспилотника сбиты в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Два дрона были сбиты в районе 13.30, еще один - около 14.30 по столичному времени. В ходе обеих атак Киев применил беспилотники самолетного типа, отметили в российском оборонном ведомстве.

В районе 12.00 Киев также пытался атаковать объекты в Белгородской области с помощью дрона. В ведомстве уточнили, что попытка была пресечена, БПЛА удалось сбить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #Киев #МО РФ
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