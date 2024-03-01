Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Три украинских беспилотника сбиты в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Два дрона были сбиты в районе 13.30, еще один - около 14.30 по столичному времени. В ходе обеих атак Киев применил беспилотники самолетного типа, отметили в российском оборонном ведомстве.

В районе 12.00 Киев также пытался атаковать объекты в Белгородской области с помощью дрона. В ведомстве уточнили, что попытка была пресечена, БПЛА удалось сбить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.