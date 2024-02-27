МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно, когда будет принято решение об экстрадиции Ассанжа в США

Вопрос о его передаче будет решаться в марте.
Глеб Владовский 2024-02-27 20:06:01
© Фото: Rob Pinney ZUMAPRESS.com Globallookpress

В сети появилась информация о том, когда будет принято решение об экстрадиции в США журналиста Джулиана Ассанжа, заявили в Wikileaks.

«Март: Окончательное решение по апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лондоне рассматривают аппеляцию Ассанжа против его экстрадиции из Великобритании в США.

Напомним, что основателю Wikileaks предъявлены 18 уголовных обвинений за обнародование свыше 200 тысяч секретных документов и переписок, обличающих американский истеблишмент.

#сша #WikiLeaks #лондон #Джуллиан Ассанж #экстрадиция
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 