Стало известно, когда будет принято решение об экстрадиции Ассанжа в США

В сети появилась информация о том, когда будет принято решение об экстрадиции в США журналиста Джулиана Ассанжа, заявили в Wikileaks.

«Март: Окончательное решение по апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лондоне рассматривают аппеляцию Ассанжа против его экстрадиции из Великобритании в США.

Напомним, что основателю Wikileaks предъявлены 18 уголовных обвинений за обнародование свыше 200 тысяч секретных документов и переписок, обличающих американский истеблишмент.