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Летчики Ми-35М нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении

Экипаж отработал по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования.
2024-03-21 07:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил нанесла ракетный удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ на Купянском направлении. Били неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«Была поставлена задача нанести удар по опорным пунктам противника на переднем крае и по скоплению военной техники. Задачу получили, взлетели и пошли в район боевых действий. Отработали с кабрирования по координатам, так как цель площадная. Ушли домой, задачу выполнили с отличным результатом», - рассказал командир вертолета Ми-35М с позывным «Татарин».

В ходе проведения спецоперации армейская авиация выполняет задачи не только по уничтожению националистов. Летчики сопровождают колонны нашей военной техники, доставляют десант и грузы. Входящие в группу вертолеты сопровождают бойцы огневой поддержки, готовые вмешаться в случае непредвиденной ситуации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ми-35м #СВО #Купянское направление
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