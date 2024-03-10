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Спасательная группа сопроводила ударные Ми-35 на Купянском направлении

Задача поисково-спасательной группы состоит в спасении экипажей ударных вертолетов, если те совершают экстренную посадку или покидают воздушное судно с парашютом.
2024-03-10 07:17:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты поисково-спасательной группы сопроводили ударные вертолеты армейской авиации во время выполнения боевого задания на Купянском направлении. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Поисково-спасательная группа на вертолете Ми-8 выполнила плановый боевой вылет вместе с экипажем ударного Ми-35.

«Выполняли удар по целям, назначенным оперативным штабом. Все поставленные задачи выполнены успешно, готовы к дальнейшей работе», - рассказал летчик с позывным «Бонд».

Задача поисково-спасательной группы состоит в спасении экипажей ударных вертолетов, если те совершают экстренную посадку или покидают воздушное судно с парашютом. Специалисты ПСГ готовы в быстро произвести эвакуацию экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны России #Ми-8 #ми-35 #Купянское направление #поисково-спасательная группа
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