Спасательная группа сопроводила ударные Ми-35 на Купянском направлении

Специалисты поисково-спасательной группы сопроводили ударные вертолеты армейской авиации во время выполнения боевого задания на Купянском направлении. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Поисково-спасательная группа на вертолете Ми-8 выполнила плановый боевой вылет вместе с экипажем ударного Ми-35.

«Выполняли удар по целям, назначенным оперативным штабом. Все поставленные задачи выполнены успешно, готовы к дальнейшей работе», - рассказал летчик с позывным «Бонд».

Задача поисково-спасательной группы состоит в спасении экипажей ударных вертолетов, если те совершают экстренную посадку или покидают воздушное судно с парашютом. Специалисты ПСГ готовы в быстро произвести эвакуацию экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.