Огромное нефтяное пятно разлилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

Огромное нефтяное пятно образовалось после атаки хуситов из шиитского движения «Ансар-Аллах» по британскому сухогрузу Rubymar в Красном море. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Образовалось 18-мильное нефтяное пятно. В момент нападения теплоход Rubymar перевозил более 41 тысячи тонн удобрений, которые могли вылиться в Красное море и усугубить экологическую катастрофу», - уточнили в ВС США.

Атака по судну была совершена в воскресенье 18 февраля, уточняет Life, сейчас оно медленно набирает воду. Американская сторона назвала это нападение «неспровоцированным и безрассудным», обвинив хуситов в игнорировании возможных региональных последствий их ударов.

Также в понедельник сообщалось о затоплении британского судна, получившего серьезные повреждения после атаки йеменских хуситов. Уточняется, что по Rubymar выпустили несколько противокорабельных ракет, экипаж судна успел эвакуироваться.