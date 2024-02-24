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Огромное нефтяное пятно разлилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

Судно перевозило более 41 тысячи тонн удобрений, на данный момент пятно достигло размеров в 18 миль.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 06:45:01
© Фото: Daniel Schoenen, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Огромное нефтяное пятно образовалось после атаки хуситов из шиитского движения «Ансар-Аллах» по британскому сухогрузу Rubymar в Красном море. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Образовалось 18-мильное нефтяное пятно. В момент нападения теплоход Rubymar перевозил более 41 тысячи тонн удобрений, которые могли вылиться в Красное море и усугубить экологическую катастрофу», - уточнили в ВС США.

Атака по судну была совершена в воскресенье 18 февраля, уточняет Life, сейчас оно медленно набирает воду. Американская сторона назвала это нападение «неспровоцированным и безрассудным», обвинив хуситов в игнорировании возможных региональных последствий их ударов. 

Также в понедельник сообщалось о затоплении британского судна, получившего серьезные повреждения после атаки йеменских хуситов. Уточняется, что по Rubymar выпустили несколько противокорабельных ракет, экипаж судна успел эвакуироваться.

 

#экология #Йемен #вс сша #Хуситы #красное море #сухогруз #нефтяное пятно
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