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Чернышенко: карта для иностранных туристов полностью заработает в 2024 году

Сейчас карта для иностранных туристов работает в тестовом режиме.
Никита Черненко 2024-03-02 14:12:01
© Фото: IMAGO, Bernd Feil, M.i.S., Globallookpress

В России до конца 2024 года окончательно войдет в пользование платежная карта для иностранных туристов. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Вице-президент отметил, что платежная карта для иностранных туристов создана для стимуляции туристического потока в регионах России, которые были традиционно интересны для зарубежных гостей. Сейчас карта работает в тестовом режиме.

«Она уже работает в тестовом режиме, мы вместе с Москвой эту программу запустили. В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем», - отметил Чернышенко.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал «Звезде» о положительной динамике роста числа туристов, посещающих Россию. Он рассказал, что регионы страны стали чаще посещать гости из Китая и других стран Азии, а также с Ближнего Востока.

#Россия #в стране и мире #туризм #Дмитрий Чернышенко #иностранные туристы #платежная карта
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