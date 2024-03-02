Путин по телефону обсудил развитие двусторонних отношений с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел со своим белорусским коллегой телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства.



Также президенты России и Белоруссии обсудили ключевые аспекты международной обстановки.

Кроме того, Владимир Путин еще раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений, союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.