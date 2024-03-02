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Токаев в беседе с Путиным назвал содержательным послание Федеральному собранию

Президенты в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.
Никита Черненко 2024-03-02 12:28:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Политики в ходе разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений, союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана. Основной акцент в телефонном разговоре ставился на реализацию совместных проектов двух стран в области энергетики, торгово-экономической и транспортно-логистической отраслях.

«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания Президента России Федеральному Собранию», - говорится в сообщении.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию в Гостином Дворе длилось два часа, что дольше любого предыдущего послания. В ходе него президент анонсировал запуск семи национальных проектов, одними из ключевых тем выступления были развитие социальной инфраструктуры и поднятие уровня жизни российских граждан.

#Россия #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #телефонный разговор #двусторонние отношения
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