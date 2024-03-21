Расчет «Бук-М1» уничтожил дрон «Лелека» ВСУ на Южно-Донецком направлении

Самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» легко преодолевает любое бездорожье. Для огневой позиции зенитчики выбирают открытое место. Меньше помех в работе радиолокационных систем. Вот цель захвачена, определена как разведывательный беспилотник типа «Лелека» и уничтожена.

«Буки» эффективны против самолетов и вертолетов, сбивают крылатые и баллистические ракеты. Но именно беспилотники сейчас типичные ежедневные цели для зенитчиков 5-й армии из Приморья. Противник как может пытается купировать успехи нашей «Восточной» группировки на Южно-Донецком направлении.

«Цели в основном беспилотники разведывательного типа, в связи с тем, что наши войска наступают. Они всячески пытаются обозначить их позиции, мы их уничтожаем на подлете. Авиация противника сюда не долетает, ее в принципе не осталось. За последнюю неделю были поражены 10 различных беспилотников», - рассказал командир батареи ЗРК «Бук-М1» с позывным Ниган.

Комплекс средней дальности обеспечивает нашим подразделениям «зонтик» радиусом в десятки километров. Чтобы пробить его, враг пытается сам накрыть зенитчиков огнем реактивной артиллерии.

«Противник вычисляет после того, как мы отработали. По траектории находит наше местоположение, приходится очень быстро перекатываться. РСЗО противника минут 15 наводится, минут 15 у нас есть», - поделился командир расчета ЗРК «Бук-М1» с позывным Олым.

Для опытного расчета времени вполне достаточно. Успевают уничтожить цель и уже на другом месте вновь заступить на боевое дежурство. Расчет оказывался в ситуации, когда сами попали под прицел беспилотника-разведчика, а возможности избавиться от него уже не было. Тогда спасло мастерство механика-водителя.

«После отработки цели доложили, что нас ведет крыло противника. Пришлось быстро уехать в гараж. БК у нас уже не было, гаражи замаскированы, подготовлены, в принципе успели», - вспомнил механик-водитель ЗРК «Бук-М1» с позывным Щедрый.

Зенитно-ракетные комплексы «Бук» - лишь один из элементов эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая выстроена на Южно-Донецком направлении. В том числе для прикрытия мирного населения уже освобожденных территорий.