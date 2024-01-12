Боевой расчет «Бук-М1» сбил 15 снарядов HIMARS на Южно-Донецком направлении

Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Восток» осуществляют надежное прикрытие армейских подразделений и промышленных предприятий Донбасса. Боевое дежурство расчеты несут круглосуточно, контролируя воздушное пространство.

ЗРК «Бук-М1» способен обнаруживать цели на расстоянии до 100 километров. Грозный комплекс видит все, от ракет и самолетов до беспилотников.

«Наш расчет решает задачи по уничтожению HIMARS, "Ураганов" и всех воздушных целей, которые находятся в воздухе. Под Новый год противник начал вести активные боевые действия, были множественные пуски. Мы все поразили», - рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным «Заря».

Зенитно-ракетный комплекс может сопровождать одновременно несколько целей. Его главный козырь - снайперская точность стрельбы. Учитывая характеристики ЗРК, националисты ведут за ним настоящую охоту. Российские зенитчики это прекрасно понимают и постоянно меняют огневые позиции, активно используя средства маскировки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.