Spiegel: Минобороны ФРГ опасается утечек других переговоров своих военных

Министерство обороны Германии встревожила возможность утечки других внутренних переговоров военнослужащих на фоне недавно опубликованного фрагмента обсуждения немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту. Об этом написал журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Издание отметило, что прослушанный разговор велся по открытым каналам на платформе WebEx, которую, как счел журнал, «относительно легко прослушивать». Таким образом в оборонном ведомстве встал вопрос, могли ли быть прослушаны другие переговоры вооруженных сил Германии.

«В Минобороны Германии встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», - указало издание.

Ранее Минобороны Германии инициировало проверку факта возможного перехвата сообщений военнослужащих бундесвера. Отмечается также, что федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) уже приняло все необходимые меры.