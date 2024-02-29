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Уничтоживший САУ Krab расчет БПЛА показал, как поражает «Ланцетом» танк ВСУ

На видео наш «Ланцет» спикировал на танк противника, цель была поражена. Этот боеприпас способен прожечь броню толщиной до 30 см.
Павел Кольцов Анастасия Бобылева 2024-02-29 06:35:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в лесополосе очередной танк украинских боевиков. Зависший над целью беспилотник зафиксировал поражение. Это результат слаженной работы операторов БПЛА на Южно-Донецком направлении.

«Танки, САУ, дальнобойная артиллерия противника. Работали по ПВО противника. В основном всегда поражаем», - сообщил оператор БПЛА с позывным Ворон.

Боевые расчеты мобильны, работают буквально с колес. Оператор беспилотника «Куб» обнаружил во время разведки, что на одном из участков наследило целое подразделение противника. В воздух поднялся «Ланцет».

Оператор ударного дрона выбрал оптимальный угол и направление атаки. Кумулятивный боеприпас прожигает броню толщиной до 30 сантиметров.

«Нашим расчетом на этом направлении было уничтожено более 10 образцов вооружения и военной техники противника, в том числе "натовского" образца. К примеру, поражали САУ Krab польского производства, ЗРК Stormer британского производства и AS-90 - САУ также иностранного производства», - рассказал начальник расчета БПЛА с позывным Ирбис.

Очевидно, экипаж заметил присутствие нашего беспилотника. Водитель прибавил скорость, что в случае с «Ланцетом» абсолютно бесполезно. Выжившие приходят к единственно правильному решению - бросают машину и спасаются бегством.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее наши военнослужащие подбили два украинских танка на Южно-Донецком направлении. Противник потерял до 160 военнослужащих и 22 единицы техники.

#танк #наш эксклюзив #поражение #ланцет #Южно-Донецкое направление
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