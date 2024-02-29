Уничтоживший САУ Krab расчет БПЛА показал, как поражает «Ланцетом» танк ВСУ

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в лесополосе очередной танк украинских боевиков. Зависший над целью беспилотник зафиксировал поражение. Это результат слаженной работы операторов БПЛА на Южно-Донецком направлении.

«Танки, САУ, дальнобойная артиллерия противника. Работали по ПВО противника. В основном всегда поражаем», - сообщил оператор БПЛА с позывным Ворон.

Боевые расчеты мобильны, работают буквально с колес. Оператор беспилотника «Куб» обнаружил во время разведки, что на одном из участков наследило целое подразделение противника. В воздух поднялся «Ланцет».

Оператор ударного дрона выбрал оптимальный угол и направление атаки. Кумулятивный боеприпас прожигает броню толщиной до 30 сантиметров.

«Нашим расчетом на этом направлении было уничтожено более 10 образцов вооружения и военной техники противника, в том числе "натовского" образца. К примеру, поражали САУ Krab польского производства, ЗРК Stormer британского производства и AS-90 - САУ также иностранного производства», - рассказал начальник расчета БПЛА с позывным Ирбис.

Очевидно, экипаж заметил присутствие нашего беспилотника. Водитель прибавил скорость, что в случае с «Ланцетом» абсолютно бесполезно. Выжившие приходят к единственно правильному решению - бросают машину и спасаются бегством.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее наши военнослужащие подбили два украинских танка на Южно-Донецком направлении. Противник потерял до 160 военнослужащих и 22 единицы техники.