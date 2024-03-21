МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы с помощью силы мысли

Нолан Арбо рассказал, что его парализовало около восьми лет назад, и с тех пор он ничего не чувствует ниже плеч.
Елизавета Кондрикова 2024-03-21 02:45:01
© Фото: Torsten Beckerimage, BROKER.com Globallookpress

Первый пациент, которому вживили чип Neuralink в мозг, показал, как играет в шахматы, управляя курсором мыши с помощью силы мысли. Трансляцию вела компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink в социальной сети X.

«Видите этот курсор на экране? Это все я… это все умственные способности», - восторгаясь, сказал Нолан Арбо, который парализован ниже плеч после несчастного случая.

Арбо рассказал о своей страсти к шахматам и показал, как теперь может играть в шахматы, просто думая. Он добавил, что есть еще много работы, но признал удивительность того, что уже умеет, благодаря технологиям.

Конкретно работа импланта не объяснялась, сам Нолан рассказал, что ему скомандовали перемещать компьютерный курсор, просто смотря в какую-либо точку на экране.

Первая операция по вживлению чипа, способного считывать мысли, была проведена в январе этого года. Восстановление после хирургического вмешательства прошло без каких-либо нареканий. 

По словам Маска, подобная программа в первую очередь направлена на помощь тем людям, которые утратили контроль над конечностями. Миллиардер считает, что подобные нейроинтерфейсы могут сделать человека киборгом, который будет способен противостоять искусственному интеллекту.

#илон маск #Neuralink #мозг #имплант #вживление чипа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 