Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы с помощью силы мысли

Первый пациент, которому вживили чип Neuralink в мозг, показал, как играет в шахматы, управляя курсором мыши с помощью силы мысли. Трансляцию вела компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink в социальной сети X.

«Видите этот курсор на экране? Это все я… это все умственные способности», - восторгаясь, сказал Нолан Арбо, который парализован ниже плеч после несчастного случая.

Арбо рассказал о своей страсти к шахматам и показал, как теперь может играть в шахматы, просто думая. Он добавил, что есть еще много работы, но признал удивительность того, что уже умеет, благодаря технологиям.

Конкретно работа импланта не объяснялась, сам Нолан рассказал, что ему скомандовали перемещать компьютерный курсор, просто смотря в какую-либо точку на экране.

Первая операция по вживлению чипа, способного считывать мысли, была проведена в январе этого года. Восстановление после хирургического вмешательства прошло без каких-либо нареканий.

По словам Маска, подобная программа в первую очередь направлена на помощь тем людям, которые утратили контроль над конечностями. Миллиардер считает, что подобные нейроинтерфейсы могут сделать человека киборгом, который будет способен противостоять искусственному интеллекту.