МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уничтожение наблюдательного поста и пехоты ВСУ дронами-камикадзе попало на видео

В перерывах между боями и захватом вражеских опорных пунктов бойцы - десантники проводят тренировки по штурмовым действиям на полигонах в Запорожской области.
2024-03-21 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения крымских десантников группировки войск «Днепр» уничтожили на Запорожском направлении наблюдательный пост и живую силу украинских националистов. Цель в лесополосе выявили с воздуха - помогли операторы беспилотников - разведчиков.

После чего было принято решение атаковать врага FPV-дронами.

«Надо передвигаться быстро, у нас нет времени. Летают "птички", противник наблюдает, нужно быстро перемещаться от одного опорного пункта к другому, в укрытие», - рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным «Забег».

В перерывах между боями на полигонах в Запорожской области проходят тренировки. Бойцы отрабатывают командные действия при штурме окопов противника, чтобы в реальной боевой обстановке действовать грамотно и решительно.

«Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся на эти тренировки, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня подготовка инженерная. Бывает, что на следующий день боевой выход. Люди все понимают, им это самим нужно, чтобы было все на автомате», - добавил «Забег».

Накануне бронегруппа тульских десантников уничтожила отряд националистов вместе с опорным пунктом в районе Раздоловки и Веселого на Соледаро-Артемовском направлении. Огонь вели под прикрытием ночи с применением боевых машин десанта БМД-2К-АУ. Цель была успешно поражена.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #запорожская область #наблюдательный пост #FPV-дрон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 