Уничтожение наблюдательного поста и пехоты ВСУ дронами-камикадзе попало на видео

Подразделения крымских десантников группировки войск «Днепр» уничтожили на Запорожском направлении наблюдательный пост и живую силу украинских националистов. Цель в лесополосе выявили с воздуха - помогли операторы беспилотников - разведчиков.

После чего было принято решение атаковать врага FPV-дронами.

«Надо передвигаться быстро, у нас нет времени. Летают "птички", противник наблюдает, нужно быстро перемещаться от одного опорного пункта к другому, в укрытие», - рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным «Забег».

В перерывах между боями на полигонах в Запорожской области проходят тренировки. Бойцы отрабатывают командные действия при штурме окопов противника, чтобы в реальной боевой обстановке действовать грамотно и решительно.

«Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся на эти тренировки, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня подготовка инженерная. Бывает, что на следующий день боевой выход. Люди все понимают, им это самим нужно, чтобы было все на автомате», - добавил «Забег».

Накануне бронегруппа тульских десантников уничтожила отряд националистов вместе с опорным пунктом в районе Раздоловки и Веселого на Соледаро-Артемовском направлении. Огонь вели под прикрытием ночи с применением боевых машин десанта БМД-2К-АУ. Цель была успешно поражена.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.