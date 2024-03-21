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Сборная России обыграла сербов в товарищеском матче по футболу со счетом 4:0

Матч смотрели главы МИД России и Сербии Лавров и Дачич.
Ирина Егорова 2024-03-21 22:00:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Завершился товарищеский матч сборных России и Сербии. Встреча прошла в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Первый символический удар по мячу нанес актер Милош Бикович. Счет открыл Антон Миранчук, второй гол забил Максим Осипенко, после перерыва автором третьего мяча стал Алексей Миранчук. Четвертый гол забил Иван Сергеев с передачи Арсена Захаряна. Он тоже мог увеличить счет, но судьи отменили гол после просмотра из-за офсайда.

Матч смотрели главы МИД России и Сербии Лавров и Дачич. Во время встречи фанатские трибуны скандировали «Россия и Сербия — братья навек!» и пели «Катюшу».

Перед началом матча гимн России исполнила певица Пелагея. Также зрители и футболисты почтили память Василия Уткина минутой молчания. 

 

#Россия #Сербия #Футбол #Победа #Матч
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