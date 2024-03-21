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Захарова: призыв Трасс дать Киеву любое оружие - подстрекательство к терроризму

Владимир Рубанов 2024-03-21 22:45:01
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что нужно разрешить Киеву использовать любое оружие против России.

«Это прямое подстрекательство к терроризму!» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Трасс в интервью заявила о том, что США должны разрешить Киеву использовать для противостояния РФ «всевозможное оружие и всевозможные тактики».

Экс-премьер призвала Вашингтон дать Украине любое вооружение, включая самолеты и орудия дальнего действия.

 

#вооружение #Украина #сша #Мария Захарова #терроризм #МИД РФ #Великобритания #лиз трасс
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