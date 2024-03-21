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Экс-премьер Британии потребовала от США предоставить Украине любую помощь

Лиз Трасс заявила, что США должны разрешить Украине использовать для противостояния РФ «всевозможное оружие и всевозможные тактики».
Владимир Рубанов 2024-03-21 22:17:01
© Фото: CNP AdMedia, Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что США должны разрешить Украине использовать для противостояния РФ «всевозможное оружие и всевозможные тактики».

Вашингтон должен дать Украине в том числе самолеты и орудия дальнего действия, заявила Трасс в интервью KyivPost, сообщает РИА Новости.

Экс-премьер добавила, что в консервативных кругах в США «никто из ее собеседников не говорил о поддержке России».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призыв Трасс прямым подстрекательством к терроризму.

#Украина #сша #Мария Захарова #МИД РФ #Великобритания #поставки оружия #лиз трасс
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