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Глава генштаба Франции: помощь Украине может быть больше поставок оружия

По словам Тьерри Буркхарда, Североатлантический альянс «должен готовиться к любому развитию событий».
Ирина Егорова 2024-03-21 21:09:01
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong IiKeystone Press Agency, Global Look Press

Западная помощь Украине возможно не будет ограничена только поставками оружия. Об этом заявил начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард во время встречи с главнокомандующим вооруженными силами страны Микаэлем Бюденом.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», - передает агентство AFP.

По словам главы генштаба Франции, Североатлантический альянс «должен готовиться к любому развитию событий».

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что западные союзники Украины создают новую коалицию для снабжения ее артиллерией большой дальности. Такая коалиция будет создана в рамках формата «Рамштайн». 

#снаряды #Украина #ВСУ #Запад #военная помощь #Тьерри Буркхард #начальник генштаба Франции
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