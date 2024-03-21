Глава генштаба Франции: помощь Украине может быть больше поставок оружия

Западная помощь Украине возможно не будет ограничена только поставками оружия. Об этом заявил начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард во время встречи с главнокомандующим вооруженными силами страны Микаэлем Бюденом.
«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», - передает агентство AFP.
По словам главы генштаба Франции, Североатлантический альянс «должен готовиться к любому развитию событий».
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что западные союзники Украины создают новую коалицию для снабжения ее артиллерией большой дальности. Такая коалиция будет создана в рамках формата «Рамштайн».
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