Глава генштаба Франции: помощь Украине может быть больше поставок оружия

Западная помощь Украине возможно не будет ограничена только поставками оружия. Об этом заявил начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард во время встречи с главнокомандующим вооруженными силами страны Микаэлем Бюденом.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», - передает агентство AFP.

По словам главы генштаба Франции, Североатлантический альянс «должен готовиться к любому развитию событий».

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что западные союзники Украины создают новую коалицию для снабжения ее артиллерией большой дальности. Такая коалиция будет создана в рамках формата «Рамштайн».