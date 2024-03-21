Вниз на 28 этажей: спасатели пытаются пробиться в аварийную шахту в Приамурье

Единственный источник света - налобные фонарики. С ними спасатели осматривают каждый сантиметр внутри. Передвигаются пешком. Электричества нет с момента обвала. Воздух подают. Вентиляционная установка не прекращала работу. Но у каждого есть рюкзак с кислородом - для безопасности. Инструменты - только необходимые для подземных работ. Специалисты измеряют уровень воды и ведут подсчет горной массы. Пространство внутри шахты ограничено. Техника двигается с минимальными зазорами.

Самосвалы вывозят из шахты грунт. Работа это ювелирная и опасная. Каждую минуту есть угроза нового обрушения. Грунтовые воды поступают сквозь тело скальной породы. Тысячи литров уже откачали мощными насосами. Вчера ночью в Амурскую область прилетел замминистра МЧС России Анатолий Супруновский.

«Мы подготовили план ликвидации чрезвычайной ситуации. Сейчас мы его немножко откорректируем», - сказал он.

По уточненным данным, объем сошедшего грунта колоссальный. В первые дни предполагали, что цифра будет не больше 10 тысяч кубометров, но сейчас он растет с каждым часом.

На месте происшествия работает большая группировка спасателей. Ночью в Амурскую область прибыли специалисты из Кузбасса и Новокузнецка. Все силы брошены на то, чтобы ускорить ход спасательной операции.

Под завалами находятся 13 человек. Связи с ними нет. В первый день во время минуты тишины доносились звуки, но позже в МЧС объяснили: вероятнее всего, это остаточное падение камней и грунта.

Горноспасатели из Хабаровского и Приморского краев, а также Нерюнгри все это время вели работы посменно. Каждая команда находилась внутри выработки около 6 часов.

Сейчас на месте происшествия бурят скважины. Одна свяжет поверхность с нулевой отметкой выработки, где, наиболее вероятно, находятся горняки. Уже пройдено больше 70 метров. Но впереди еще чуть меньше 200.

«Ему нужно, чтобы достичь нужного горизонта, двое суток. Второй станок тоже установлен на месте, сейчас приступает к бурению. В дороге еще один станок, который будет установлен под землей, так называемый подземного базирования. Ему будет ближе и, возможно, он точнее сможет попасть в шахту. И соответственно можно будет определить, есть ли там воздух и есть ли там вообще среда для жизни. Четвертый станок, еще один, вышел из Хабаровска», - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Спасательная операция идет круглосуточно. Одновременно шахту укрепляют изнутри. Необходимо в кратчайшие сроки построить бетонные перемычки, чтобы стены не обрушились снова.

«Мы ходили на рудник, на аварийный участок. Оценивали обстановку, определили места установки перемычек, места установки буровых станков. Рекомендации выданы персоналу шахты о подготовке определенного оборудования», - говорит гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС Николай Медведев.

Рудник «Пионер» входит в АО «Покровский рудник» в Зейском округе. Подземным способом руду здесь добывают с 2017 года, но само предприятие работает намного дольше, и это первый случай обвала. Шахта уходит вниз не по прямой, а по спирали. Внешне чем-то напоминает подземную парковку. На каждом винте есть карманы, и шахтеры могут находиться на разных уровнях. Максимальная глубина предположительно - 125 метров. Это почти 28 этажей.