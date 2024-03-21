Военный представитель НАТО Бауэр приехал в Киев и призвал продолжать мобилизацию

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром впервые с начала спецоперации посетили Украину. На форуме по безопасности, который проходит в Киеве, Бауэр призвал продолжить мобилизацию на Украине, заявив, что это необходимая мера для продолжения боевых действий.

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», - сказал он в ходе своего выступления, текст которого опубликовала пресс-служба НАТО.

По словам председателя военного комитета Североатлантического альянса, необходимо убедить граждан в мобилизации для безопасности самой страны. Также он призвал украинцев «не быть чрезмерно пессимистичными» по поводу ситуации на поле боя, ведь пессимисты «не выигрывают войн».

Он добавил, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине и желают, чтобы она стала членом альянса.

«Шведский флаг не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО», - заявил он.

Накануне в Киев также приехал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его визит был тайным и целью его было продемонстрировать Украине поддержку США.