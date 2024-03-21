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Орбан в письме Путину поздравил его с победой на выборах

Орбан заверил, что Венгрия готова наращивать сотрудничество между нашими странами в сферах, которые не ограничены международным правом.
Владимир Рубанов 2024-03-21 20:17:01
© Фото: IMAGO Emmanuele Contini, Global Look Press

После объявления официальных результатов выборов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо, в котором поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщает Венгерское телеграфное агентство со ссылкой на представитель пресс-службы премьер-министра Берталана Хаваси.

В письме Орбана говорится о том, что сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении, и это позволяет сторонам обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.

Будапешт стоит на стороне мира, отметил премьер-министр. Он добавил, что поддержание диалога является фундаментальным условием скорейшего установления мира.

Орбан заверил, что Венгрия готова наращивать сотрудничество между нашими странами в сферах, которые не ограничены международным правом.

Глава правительства в письме, которое он написал, рад, что Венгрию и Россию связывает сотрудничество на основе взаимного уважения, которое позволяет обсуждать важные вопросы в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.

В четверг 21 марта ЦИК подвел результаты президентских выборов в России. За действующего главу государства проголосовали 76 277 708 человек. Он набрал 87,28% голосов.

#Владимир Путин #Венгрия #Виктор Орбан #поздравление #выборы президента рф
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