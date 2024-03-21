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Захарова сказала, что мертвые не умирают дважды, в ответ на слова Борреля

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что речи о том, чтобы идти умирать за Донбасс, нет, так как они не являются частью конфликта. ЕС только помогает Украине.
Ирина Егорова 2024-03-21 18:18:01
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс.

«Потому что мертвые не умирают дважды», - цитирует ее RT.

Перед началом саммита ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Евросоюз не является частью конфликта на Украине, но намерен помогать Киеву и усиливать собственную оборону. Ожидается, что на предстоящем саммите Боррель выступит с предложением использовать 90% доходов от активов РФ на покупку оружия для Киева. Остальные 10% глава европейской дипломатии предложит направить на поддержку украинской военной промышленности.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Саммит #Жозеп Боррель #ответ
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