Захарова сказала, что мертвые не умирают дважды, в ответ на слова Борреля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс.

«Потому что мертвые не умирают дважды», - цитирует ее RT.

Перед началом саммита ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Евросоюз не является частью конфликта на Украине, но намерен помогать Киеву и усиливать собственную оборону. Ожидается, что на предстоящем саммите Боррель выступит с предложением использовать 90% доходов от активов РФ на покупку оружия для Киева. Остальные 10% глава европейской дипломатии предложит направить на поддержку украинской военной промышленности.