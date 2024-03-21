Житель Белгорода назвал сегодняшний удар ВСУ «самым страшным из всех»

Жители домов в Белгороде, которые получили повреждения в результате сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ, рассказали о моменте атаки, своих действиях во время сигналов ракетной опасности и последствиях. По словам Сергея Владимировича, удар был такой силы, что создалось ощущение, что снаряд упал на дом и пробил крышу.

«Чуть не упал, такой удар был. Страшный. Такого никогда не было», - прокомментировал он «Звезде».

Он рассказал, что в результате атаки пострадало много квартир, у всех его соседей в домах выбиты стекла.

К ракетной опасности здесь готовы ежеминутно - в квартирах уже даже не закрывают дверь в ванную, чтобы в случае начала ракетной опасности сразу спрятаться.

«Мы всегда готовы, только оповещение приходит, еще сирены нет - мы уже прячемся. Пережидаем обстрелы в ванной, когда сильно страшно - обнимаемся стоим», - рассказала Ольга Токарева. «К сожалению, ой, к счастью, была в ванной, пошла помыть голову и почистить зубы. Был сильный хлопок и звук разбитого стекла», - вспоминает о моменте взрыва Светлана Космодромова.

Пострадали не только квартиры, но и машины, припаркованные во дворе. Автомобиль Космодромовой весь во вмятинах из-за снарядов.

«Машина повреждена, она уже вообще непригодна, на ней огромные дыры. Стекла еще на балконе выбиты, но мне уже не страшно, скорее это какой-то панический испуг», - сказала Светлана Космодромова.

Сегодня в Белгороде в результате атаки украинских националистов повреждения получили 30 квартир в шести домах. Вячеслав Гладков добавил, что в городе еще повреждены линии электропередачи. Без света остались около 5 000 человек. Также в результате атаки пострадал спорткомплекс «Белгород-Арена». От удара сильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона.