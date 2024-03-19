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Канада предоставит Украине военную помощь на сумму $29,5 млн

В пакет войдут приборы ночного видения, БПЛА и средства на закупку снарядов.
Ирина Егорова 2024-03-19 20:24:01
© Фото: Christopher KatsarovKeystone Press Agency, Global Look Press

Канада предоставит Украине $29,5 млн в качестве военной помощи. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр. Уточняется, что в пакет войдут приборы ночного видения, БПЛА и средства на закупку снарядов, передает ТАСС.

Ранее глава оборонного ведомства заявлял о намерении направить на Украину более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Общая стоимость такой военной помощи оценивалась в $95 млн. 

С февраля 2022 года Канада потратила $9,7 млрд на поддержку Украины, из которых $2,4 млрд были выделены на военную помощь.

#Украина #Транш #Канада #военная помощь #пакет
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