Канада предоставит Украине военную помощь на сумму $29,5 млн

Канада предоставит Украине $29,5 млн в качестве военной помощи. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр. Уточняется, что в пакет войдут приборы ночного видения, БПЛА и средства на закупку снарядов, передает ТАСС.

Ранее глава оборонного ведомства заявлял о намерении направить на Украину более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Общая стоимость такой военной помощи оценивалась в $95 млн.

С февраля 2022 года Канада потратила $9,7 млрд на поддержку Украины, из которых $2,4 млрд были выделены на военную помощь.