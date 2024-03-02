Танкисты «Алеши» рассказали, что осознали масштаб боя с ВСУ только спустя два месяца

Члены экипажа танка «Алеша», уничтожившего в неравном бою колонну техники украинских националистов, и в программе «Время героев» рассказал подробности того боя. Тогда командир Александр Леваков, механик-водитель Филипп Евсеев и оператор-наводчик Алексей Неустроев совершили три захода на противника - когда танк отходил, по противнику начинала работать артиллерия.

«Мы выскакиваем - по фронту танк. Выстрел. Слева еще один - второй выстрел. А с правой стороны бронемашина заходила, Леха "делает" бронемашину, в этот момент Филипп делает поворот. Перед лесополкой он развернулся и мы начал обратно уходить... Там жарко было - артиллерия хорошо работает. И Леха через лесополку уже сам лупил - выстрелов 16 на ходу точно положили», - рассказал Александр.

В суматохе боя, усугубившейся пылью и дымом, бойцы не видели всего масштаба происходящего.

«Видимость плохая даже у меня, хотя я больше всех вижу. Дым, гарь - просто за лесополкой какая-то суета и все. Мы общей картины вообще не видели - мы все посмотрели только через два месяца», - рассказал командир.

Напомним, что в июне 2023 года на Запорожском направлении экипаж танка Т-80БВ, названный «Алешей», в одиночку уничтожил колонну техники ВСУ. Видео боя, снятое с беспилотника, было опубликовано в соцсетях. Президент России Владимир Путин за этот подвиг наградил танкистов звездами Героев России.

Полное интервью с членами экипажа танка «Алеша» смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.