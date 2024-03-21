С Василием Уткиным простятся в ЦКБ при президенте РФ 23 марта

Прощание со спортивным журналистом, комментатором и блогером Василием Уткиным пройдет в субботу, 23 марта, в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве.

«Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу с 11.00 до 14.00», - говорится в сообщении, опубликованном на странице любительского футбольного клуба (ЛФК) «Эгриси» в социальной сети «ВКонтакте».

Обладатель премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах стал президентом ЛФК в апреле 2017 года. После этого на его YouTube-канале начал выходить документальный сериал о команде.

Напомним, прославленный журналист скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин страдал от избыточного веса, который иногда доходил до отметки 215 килограммов.