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С Василием Уткиным простятся в ЦКБ при президенте РФ 23 марта

Церемония прощания с легендарным журналистом пройдет в ЦКБ при президенте России в субботу с 11.00 до 14.00.
Максим Крюков 2024-03-21 12:41:01
© Фото: Alexander Wilf, Global Look Press

Прощание со спортивным журналистом, комментатором и блогером Василием Уткиным пройдет в субботу, 23 марта, в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве.

«Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу с 11.00 до 14.00», - говорится в сообщении, опубликованном на странице любительского футбольного клуба (ЛФК) «Эгриси» в социальной сети «ВКонтакте».

Обладатель премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах стал президентом ЛФК в апреле 2017 года. После этого на его YouTube-канале начал выходить документальный сериал о команде. 

Напомним, прославленный журналист скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин страдал от избыточного веса, который иногда доходил до отметки 215 килограммов.

#Спорт #прощание #Василий Уткин
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