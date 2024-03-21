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ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ на границе с Белгородской областью

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в лесопосадке приграничного района Украины с Белгородской областью.
2024-03-21 12:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили пункт дислокации украинских диверсантов на границе с Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Ведомство показало кадры объективного контроля поражения живой силы и техники ДРГ. Диверсанты располагались в лесу на украинской территории, пока по ним не нанесли удар.

«Высокоточным ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также сообщило об ударах по украинским ДРГ на границе с Белгородской областью, сопроводив описание кадрами, на которых показано, как после попаданий по целям происходит детонация, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #МО РФ #дрг
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