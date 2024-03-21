ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ на границе с Белгородской областью

Российские военные уничтожили пункт дислокации украинских диверсантов на границе с Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Ведомство показало кадры объективного контроля поражения живой силы и техники ДРГ. Диверсанты располагались в лесу на украинской территории, пока по ним не нанесли удар.

«Высокоточным ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также сообщило об ударах по украинским ДРГ на границе с Белгородской областью, сопроводив описание кадрами, на которых показано, как после попаданий по целям происходит детонация, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.