МО РФ показало кадры ударов по украинским ДРГ на границе с Белгородской областью

Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским диверсантам в приграничном районе рядом с Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство сопроводило описание кадрами объективного контроля поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск «Запад».

На записи видно, как после попаданий по целям происходит детонация, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.