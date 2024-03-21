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МО РФ показало кадры ударов по украинским ДРГ на границе с Белгородской областью

ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике диверсионно-разведывательных групп украинских формирований.
2024-03-21 11:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским диверсантам в приграничном районе рядом с Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство сопроводило описание кадрами объективного контроля поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск «Запад».

На записи видно, как после попаданий по целям происходит детонация, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #МО РФ #удары
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