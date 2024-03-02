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Шесть человек обратились к медикам после ЧП на северо-востоке Петербурга

На месте происшествия работали 6 выездных бригад скорой медицинской помощи.
Игнат Далакян 2024-03-02 11:18:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в комитете здравоохранения.

«За помощью к специалистам обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте происшествия постоянно находится необходимое число медиков, отметили в комитете здравоохранения города.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперштаб на месте ЧП в городе. По словам главы северной столицы, жертв при происшествии нет.

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