Шесть человек обратились к медикам после ЧП на северо-востоке Петербурга

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в комитете здравоохранения.

«За помощью к специалистам обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте происшествия постоянно находится необходимое число медиков, отметили в комитете здравоохранения города.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперштаб на месте ЧП в городе. По словам главы северной столицы, жертв при происшествии нет.