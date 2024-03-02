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Губернатор Беглов возглавил оперативный штаб на месте ЧП в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что жертв в результате происшествия нет.
Игнат Далакян 2024-03-02 09:16:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте ЧП в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», - написал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга.

Глава города сообщил, что возглавил оперативный штаб на месте происшествия. Одной из приоритетных задач Беглов назвал оценку характера повреждений для оказания необходимой помощи жителям.

На месте происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга работают МЧС и сотрудники силовых ведомств, отметил губернатор города.

 

 

 

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