Губернатор Беглов возглавил оперативный штаб на месте ЧП в Петербурге

На месте ЧП в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», - написал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга.
Глава города сообщил, что возглавил оперативный штаб на месте происшествия. Одной из приоритетных задач Беглов назвал оценку характера повреждений для оказания необходимой помощи жителям.
На месте происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга работают МЧС и сотрудники силовых ведомств, отметил губернатор города.
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